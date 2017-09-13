Самедов вывел «Спартак» вперед в матче с «Марибором»

В эти минуты московский «Спартак» проводит матч группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

Счет в матче на 59-й минуте открыл российский хавбек красно-белых Александр Самедов, который был первым на добивании.

Полузащитник красно-белых Лукас Фернандо пробил из-за пределов штрафной. Голкипер «Марибора» отразил удар, после чего Самедов отправил мяч в ворота.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.