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«Тоттенхэм» одолел «Боруссию», «Реал» разгромил АПОЭЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Тоттенхэма» нанесли поражение дортмундской «Боруссии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

В составе лондонского клуба хет-трик оформил нападающий сборной Англии Харри Кейн. 

Отметим, что единственный мяч для немецкой команды забил украинский хавбек Андрей Ярмоленко, который перебрался в Германию минувшим летом.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут против АПОЭЛА 26 сентября. «Боруссия» в тот же день примет на домашней арене мадридский «Реал», который сегодня разгромил АПОЭЛ (3:0).

В этой игре дублем отметился португальский форвард Криштиану Роналду. Еще один гол в активе капитана «сливочных» Серхио Рамоса. 

Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур

Матч

Тоттенхэм - Боруссия - 3:1 (2:1)

Голы

Сон Хын Мин 4 (1:0). Ярмоленко 11 (1:1). Кейн 15 (2:1). Кейн 60 (3:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Дембеле, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)

Боруссия: Бюрки, Топрак (Загаду, 80), Тольян, Папастатопулос, Пишчек, Кагава (Гётце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Обамеянг, Ярмоленко

Предупреждения:

Дайер, 36; Вертонген, 58 - Тольян, 88; Кастро, 90

Удаления:

Вертонген, 90 - нет

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - АПОЭЛ - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 12 (1:0). Роналду 51 (2:0 - пен.). Рамос 61 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Ковачич (Кроос, 25), Бэйл (Майораль, 82), Модрич, Иско (Себальос, 73), Каземиро, Роналду

АПОЭЛ: Ватерман, Карлао, Вурос, Руэда, Лаго, Шаллаи (Фариас, 60), Винициус, Мораиш, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), де Камарго (Поте, 83)

Предупреждения:

Карвахаль, 52 - Шаллаи, 53; Эбесилио, 63; Фариас, 90

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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