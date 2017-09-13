«Тоттенхэм» одолел «Боруссию», «Реал» разгромил АПОЭЛ
Футболисты «Тоттенхэма» нанесли поражение дортмундской «Боруссии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
В составе лондонского клуба хет-трик оформил нападающий сборной Англии Харри Кейн.
Отметим, что единственный мяч для немецкой команды забил украинский хавбек Андрей Ярмоленко, который перебрался в Германию минувшим летом.
Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут против АПОЭЛА 26 сентября. «Боруссия» в тот же день примет на домашней арене мадридский «Реал», который сегодня разгромил АПОЭЛ (3:0).
В этой игре дублем отметился португальский форвард Криштиану Роналду. Еще один гол в активе капитана «сливочных» Серхио Рамоса.
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
Матч
Тоттенхэм - Боруссия - 3:1 (2:1)
Голы
Сон Хын Мин 4 (1:0). Ярмоленко 11 (1:1). Кейн 15 (2:1). Кейн 60 (3:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Дембеле, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)
Боруссия: Бюрки, Топрак (Загаду, 80), Тольян, Папастатопулос, Пишчек, Кагава (Гётце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Обамеянг, Ярмоленко
Предупреждения:
Дайер, 36; Вертонген, 58 - Тольян, 88; Кастро, 90
Удаления:
Вертонген, 90 - нет
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Роналду 12 (1:0). Роналду 51 (2:0 - пен.). Рамос 61 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Ковачич (Кроос, 25), Бэйл (Майораль, 82), Модрич, Иско (Себальос, 73), Каземиро, Роналду
АПОЭЛ: Ватерман, Карлао, Вурос, Руэда, Лаго, Шаллаи (Фариас, 60), Винициус, Мораиш, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), де Камарго (Поте, 83)
Предупреждения:
Карвахаль, 52 - Шаллаи, 53; Эбесилио, 63; Фариас, 90
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция