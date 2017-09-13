«Тоттенхэм» одолел «Боруссию», «Реал» разгромил АПОЭЛ

Футболисты «Тоттенхэма» нанесли поражение дортмундской «Боруссии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

В составе лондонского клуба хет-трик оформил нападающий сборной Англии Харри Кейн.

Отметим, что единственный мяч для немецкой команды забил украинский хавбек Андрей Ярмоленко, который перебрался в Германию минувшим летом.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут против АПОЭЛА 26 сентября. «Боруссия» в тот же день примет на домашней арене мадридский «Реал», который сегодня разгромил АПОЭЛ (3:0).

В этой игре дублем отметился португальский форвард Криштиану Роналду. Еще один гол в активе капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

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