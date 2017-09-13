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«Спартак» на выезде упустил победу над «Марибором» в ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором»(1:1).

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Во второй половине встречи у красно-белых на 59-й минуте отличился, вышедший на замену, Александр Самедов, а у хозяев поля мяч за шесть минут до конца встречи забил Дамьян Бохар.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельном матче группы Е «Ливерпуль» сыграл вничью с «Севильей» (2:2). У англичан забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а у испанцев – Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры 26 сентября примут «Ливерпуль», а команда из Словении на выезде сыграет с «Севильей».

Лига чемпионов
Групповой этап. Группа Е
Первый тур

Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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