«Спартак» на выезде упустил победу над «Марибором» в ЛЧ
В матче первого тура
группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором»(1:1).
Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Во второй половине встречи у красно-белых на 59-й минуте отличился,
вышедший на замену, Александр Самедов, а у хозяев поля мяч за шесть минут до конца встречи забил Дамьян Бохар.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В параллельном матче группы Е «Ливерпуль» сыграл вничью с «Севильей» (2:2). У англичан забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а у испанцев – Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры 26 сентября примут «Ливерпуль», а команда из Словении на выезде сыграет с «Севильей».
Лига чемпионов
Групповой этап. Группа Е
Первый тур
Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция