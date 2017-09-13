«Спартак» на выезде упустил победу над «Марибором» в ЛЧ

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором»(1:1).

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Во второй половине встречи у красно-белых на 59-й минуте отличился, вышедший на замену, Александр Самедов, а у хозяев поля мяч за шесть минут до конца встречи забил Дамьян Бохар.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельном матче группы Е «Ливерпуль» сыграл вничью с «Севильей» (2:2). У англичан забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а у испанцев – Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры 26 сентября примут «Ливерпуль», а команда из Словении на выезде сыграет с «Севильей».

Лига чемпионов

Групповой этап. Группа Е

Первый тур