«Шахтер» переиграл «Наполи», «Манчестер Сити» забил четыре мяча «Фейеноорду»
В матче первого тура
группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Наполи» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Тайсон и Факундо
Феррейра, а у гостей единожды отличился Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.
В параллельной встрече группы F «Манчестер
Сити» разгромил на выезде «Фейеноорд», забив четыре безответных мяча. Дважды
отличился защитник «горожан» Джон Стоунз и по одному мячу забили Габриэль Жезус
и Серхио Агуэро.
В следующем туре команда из Донецка 26 сентября на выезде сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Маурицио Сарри примут «Фейеноорд»
Лига чемпионов
Групповой этап. Группа F
Первый тур
Матч
Голы
Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).
Состав
Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)
Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье
Предупреждения:
Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция
Матч
Фейеноорд - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
Стоунз 2 (0:1). Агуэро 10 (0:2). Габриэл 25 (0:3). Стоунз 63 (0:4).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, ван дер Хейден, Нелом, Боттегин, Эль Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), де Вильенья, Бутьюс, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71)
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Отаменди, Силва Д. (Делф, 67), Силва Б., де Брюйне, Фернандиньо (Сане, 72), Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл
Предупреждения:
Сен Жюст, 38; Крамер, 40; де Вильенья, 40; Боттегин, 66 - де Брюйне, 15
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция