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«Шахтер» переиграл «Наполи», «Манчестер Сити» забил четыре мяча «Фейеноорду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Тайсон и Факундо Феррейра, а у гостей единожды отличился Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.

В параллельной встрече группы F «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Фейеноорд», забив четыре безответных мяча. Дважды отличился защитник «горожан» Джон Стоунз и по одному мячу забили Габриэль Жезус и Серхио Агуэро.

В следующем туре команда из Донецка 26 сентября на выезде сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Маурицио Сарри примут «Фейеноорд»

Лига чемпионов
Групповой этап. Группа F
Первый тур

Матч

Шахтер - Наполи - 2:1 (1:0)

Голы

Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).

Состав

Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)

Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье

Предупреждения:

Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция

Матч

Фейеноорд - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)

Голы

Стоунз 2 (0:1). Агуэро 10 (0:2). Габриэл 25 (0:3). Стоунз 63 (0:4).

Состав

Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, ван дер Хейден, Нелом, Боттегин, Эль Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), де Вильенья, Бутьюс, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Отаменди, Силва Д. (Делф, 67), Силва Б., де Брюйне, Фернандиньо (Сане, 72), Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл

Предупреждения:

Сен Жюст, 38; Крамер, 40; де Вильенья, 40; Боттегин, 66 - де Брюйне, 15

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция

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