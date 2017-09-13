«Шахтер» переиграл «Наполи», «Манчестер Сити» забил четыре мяча «Фейеноорду»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Тайсон и Факундо Феррейра, а у гостей единожды отличился Аркадиуш Милик, реализовав пенальти.

В параллельной встрече группы F «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Фейеноорд», забив четыре безответных мяча. Дважды отличился защитник «горожан» Джон Стоунз и по одному мячу забили Габриэль Жезус и Серхио Агуэро.

В следующем туре команда из Донецка 26 сентября на выезде сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Маурицио Сарри примут «Фейеноорд»

Лига чемпионов

Групповой этап. Группа F

Первый тур