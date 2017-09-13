«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение кряду

В матче седьмого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида Слуцкого на выезде проиграл «Фулхэму со счетом (1:2).

У победителей встречи голами отметились Флойд Айте и Стефан Йохансен, а у гостей единственный мяч забил Джаррод Боуэн.

«Фулхэм» с 10-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Халл» расположился на 16-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 16 сентября примут «Сандерленд», а команда из Лондона сыграет с «Бертон Альбионом».

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