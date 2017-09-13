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«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение кряду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче седьмого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида Слуцкого на выезде проиграл «Фулхэму со счетом (1:2).

У победителей встречи голами отметились Флойд Айте и Стефан Йохансен, а у гостей единственный мяч забил Джаррод Боуэн.

«Фулхэм» с 10-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Халл» расположился на 16-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 16 сентября примут «Сандерленд», а команда из Лондона сыграет с «Бертон Альбионом».

Чемпионшип
7-й тур

Матч

Фулхэм - Халл Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Айите 42 (1:0). Боуэн 53 (1:1). Йохансен 62 (2:1).

Состав

Фулхэм: Баттон, Сессеньон, Калас, Рим, Макдональд, Йохансен, Норвуд, Кебано (Молло, 68), Фредерикс (Одои, 90), Айите, Ойе (Камара, 90)

Халл Сити: МакГрегор, Айна, Эктор, Доусон, Кингсли (Диоманде, 82), Томори, Дико (Кэмпбелл, 68), Мейлер (Тораль, 65), Ларссон, Гросицки, Боуэн

Место и дата

13 сентября 21:45, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция

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