«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение кряду
В матче седьмого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида
Слуцкого на выезде проиграл «Фулхэму со счетом (1:2).
У победителей встречи голами отметились Флойд Айте и Стефан
Йохансен, а у гостей единственный мяч забил Джаррод Боуэн.
«Фулхэм» с 10-ю очками занимает 13-е место в турнирной
таблице, а «Халл» расположился на 16-й строчке, имея в активе на три очка
меньше.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 16 сентября
примут «Сандерленд», а команда из Лондона сыграет с «Бертон Альбионом».
Чемпионшип
7-й тур
Матч
Фулхэм - Халл Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Айите 42 (1:0). Боуэн 53 (1:1). Йохансен 62 (2:1).
Состав
Фулхэм: Баттон, Сессеньон, Калас, Рим, Макдональд, Йохансен, Норвуд, Кебано (Молло, 68), Фредерикс (Одои, 90), Айите, Ойе (Камара, 90)
Халл Сити: МакГрегор, Айна, Эктор, Доусон, Кингсли (Диоманде, 82), Томори, Дико (Кэмпбелл, 68), Мейлер (Тораль, 65), Ларссон, Гросицки, Боуэн
Место и дата
13 сентября 21:45, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция