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Массимо Каррера: «Спартак» допустил слишком много ошибок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после матча с «Марибором» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Доволен игрой, но не могу сказать то же самое о качестве. Мы допустили слишком много ошибок. Почему не смогли выиграть? Потому что не смогли забить. 

Знали, что «Марибор» будет давить. Соперник опасен на контратаках, но мы смогли их сдержать», – заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

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Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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