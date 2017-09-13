Массимо Каррера: «Спартак» допустил слишком много ошибок

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после матча с «Марибором» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Доволен игрой, но не могу сказать то же самое о качестве. Мы допустили слишком много ошибок. Почему не смогли выиграть? Потому что не смогли забить.

Знали, что «Марибор» будет давить. Соперник опасен на контратаках, но мы смогли их сдержать», – заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

Читайте также:

«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»