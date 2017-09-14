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Валерий Гладилин: У «Спартака» откровенные провалы на флангах обороны

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин – о матче против «Марибора» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» потерял два очка в матче с «Марибором», и они могут сказаться на турнирном положении красно-белых. Уверен, что и «Севилья», и «Ливерпуль» возьмут максимум очков в матчах со словенской командой. 

Сегодня игра у «Спартака» получалась, могли забить второй мяч. У Фернандо был отличный момент, когда вышел на ударную позицию. Бразилец должен был удвоить счет в матче. Пожалуй, этот момент мог быть решающим. Красно-белые немного расслабились, потеряли бдительность.

У «Спартака» откровенные провалы на флангах обороны. И Дмитрий Комбаров, и Андрей Ещенко играли очень плохо. Было очень много моментов у «Марибора» с фланга Ещенко. Словенцы могли забить больше и даже добыть победу в конце игры. Основная проблема «Спартака» – игра в обороне.

Кроме того, не впечатлили лидеры. Квинси Промес не показал яркой игры. «Спартак» должен был обыгрывать «Марибор». Теперь судьба красно-белых будет решаться непосредственно в очных встречах с «Севильей» и «Ливерпулем», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

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