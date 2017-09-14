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Александр Самедов: Есть неудовлетворенность результатом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Есть неудовлетворенность результатом, – приводит слова Самедова «Матч ТВ». – В концовке прижались, не использовали свои моменты. Хотели победить.

Почему отдали мяч сопернику? Нас уже не раз за это наказывали в этом сезоне, не знаю, почему так получилось.

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Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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