Александр Самедов: Есть неудовлетворенность результатом
Полузащитник «Спартака»
Александр Самедов прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче первого
тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Есть
неудовлетворенность результатом, – приводит слова Самедова «Матч ТВ». – В
концовке прижались, не использовали свои моменты. Хотели победить.
Почему отдали мяч сопернику? Нас уже не раз за это наказывали в этом сезоне, не знаю, почему так получилось.
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Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция