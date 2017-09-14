Александр Бубнов: «Спартак» наиграл на «троечку»
Футбольный эксперт
Александр Бубнов прокомментировал ничью «Спартака» с «Марибором» (1:1) в матче
первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Такое обилие ударов (44 на двоих) связано с тем, что
хозяева и сами играли, и сопернику давали играть, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – В первом тайме команды
присматривались друг к другу, а после перерыва пошел футбол на встречных
курсах.
С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать
неплохим результатом. Но в то же время по моментам «Спартак» соперника
переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Такой результат был бы
идеальным на фоне ничьей «Ливерпуля» и «Севильи» (2:2).
Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на «троечку».
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Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция