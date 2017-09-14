Александр Бубнов: «Спартак» наиграл на «троечку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью «Спартака» с «Марибором» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Такое обилие ударов (44 на двоих) связано с тем, что хозяева и сами играли, и сопернику давали играть, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – В первом тайме команды присматривались друг к другу, а после перерыва пошел футбол на встречных курсах.

С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать неплохим результатом. Но в то же время по моментам «Спартак» соперника переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Такой результат был бы идеальным на фоне ничьей «Ливерпуля» и «Севильи» (2:2).

Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на «троечку».

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