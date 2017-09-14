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Дарко Миланич: Знали, что «Спартак» слабоват на флангах

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Важная для нас ничья. Начать турнир с набранного очка – не так плохо, – приводит слова Миланича «Матч ТВ». – «Марибор» провел очень хороший матч, мы имели много возможностей, оказывали постоянное давление. Мне понравилось, как команда отреагировала на то, что мы пропустили первыми. Доволен и заменами: все сделали на поле то, что от них требовалось. Во втором тайме старались чаще играть через фланги: знали, что там наш соперник слабоват. Это сработало.

– Была у хозяев возможность победить?
– И мы, и «Спартак» играли хорошо. Болельщикам должно было понравиться. Жаль немного, что не победили, но жизнь на этом не заканчивается.

Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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