Дарко Миланич: Знали, что «Спартак» слабоват на флангах
Главный тренер «Марибора»
Дарко Миланич прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче первого тура
группового этапа Лиги чемпионов.
– Важная для нас ничья. Начать турнир с набранного очка – не
так плохо, – приводит слова Миланича «Матч ТВ». – «Марибор» провел очень
хороший матч, мы имели много возможностей, оказывали постоянное давление. Мне
понравилось, как команда отреагировала на то, что мы пропустили первыми.
Доволен и заменами: все сделали на поле то, что от них требовалось. Во втором
тайме старались чаще играть через фланги: знали, что там наш соперник слабоват.
Это сработало.
– Была у хозяев
возможность победить?
– И мы, и «Спартак» играли хорошо. Болельщикам должно было понравиться. Жаль немного, что не победили, но жизнь на этом не заканчивается.
Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция