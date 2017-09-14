Геннадий Головкин: Альварес – самый сложный соперник в моей карьере

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин пообщался с журналистами перед боем против Сауля Альвареса. Напомним, представитель Казахстана проведет поединок с боксером из Мексики 16 сентября.

«Это будет непростой бой как для меня, так и для него. Несколько раундов останутся без победителя. Сауль будет изучать мою тактику, а я его.

На мой взгляд, вторая половина поединка будет яркой. Это будет схоже с уличной дракой. Альварес – самый сложный соперник в моей карьере, поэтому я очень взволнован», – цитирует Головкна World Boxing News.