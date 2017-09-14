Дмитрий Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы не изменились
Защитник «Спартака»
Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче первого
тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили
победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у «Марибора» было
много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время,
чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход
матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить.
В последние десять минут игры мы «сели» слишком
глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали,
в итоге не смогли добиться победы.
Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех», – приводит слова Комбарова ТАСС.
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Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция