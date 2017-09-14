Дмитрий Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы не изменились

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у «Марибора» было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить.

В последние десять минут игры мы «сели» слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы.

Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех», – приводит слова Комбарова ТАСС.

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