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Дмитрий Комбаров: Шансы «Спартака» на выход из группы не изменились

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью с «Марибором» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у «Марибора» было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить.

В последние десять минут игры мы «сели» слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы.

Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех», – приводит слова Комбарова ТАСС.

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Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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