Форвард «Марибора»: У «Спартака» отличная команда, но сегодня мы их превзошли

Форвард «Марибора» Дамьян Бохар высказался после матча с московским «Спартаком» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли завоевать три, но не нужно быть слишком жадными. У «Спартака» отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей битве», – приводит слова Бохара пресс-служба УЕФА.

Читайте также:

«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»