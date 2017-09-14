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Форвард «Марибора»: У «Спартака» отличная команда, но сегодня мы их превзошли

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Марибора» Дамьян Бохар высказался после матча с московским «Спартаком» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли завоевать три, но не нужно быть слишком жадными. У «Спартака» отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей битве», – приводит слова Бохара пресс-служба УЕФА.

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