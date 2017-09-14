Паулу Фонсека: Мы смогли справиться со всеми сильными сторонами «Наполи»
Главный тренер «Шахтера»
Паулу Фонсека – о победе над «Наполи» (2:1) в матче первого тура группового
этапа Лиги чемпионов.
– Мы прекрасно понимали, что у нас будет соперник высочайшего
уровня, – приводит слова Фонсеки SportArena. – Думаю, мы сегодня не можем не выделить наших игроков, которые провели
хорошую игру, в самом ее начале много рисковали, чтобы затем развивать свои
атаки.
Был гол, затем было еще несколько голевых моментов, в
частности – у Тайсона. Мы также хорошо показывали себя в сдерживании соперника,
лишая его возможности играть через центр, где он был необычайно силен.
Если говорить о Наполи, то будет нечестно мне комментировать игру этой команды. Ее должен комментировать тренер Наполи. Это команда высочайшего уровня. Но мы сегодня смогли справиться со всеми сильными сторонами итальянцев.
Матч
Голы
Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).
Состав
Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)
Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье
Предупреждения:
Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция