Паулу Фонсека: Мы смогли справиться со всеми сильными сторонами «Наполи»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о победе над «Наполи» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы прекрасно понимали, что у нас будет соперник высочайшего уровня, – приводит слова Фонсеки SportArena. – Думаю, мы сегодня не можем не выделить наших игроков, которые провели хорошую игру, в самом ее начале много рисковали, чтобы затем развивать свои атаки.

Был гол, затем было еще несколько голевых моментов, в частности – у Тайсона. Мы также хорошо показывали себя в сдерживании соперника, лишая его возможности играть через центр, где он был необычайно силен.

Если говорить о Наполи, то будет нечестно мне комментировать игру этой команды. Ее должен комментировать тренер Наполи. Это команда высочайшего уровня. Но мы сегодня смогли справиться со всеми сильными сторонами итальянцев.