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Паулу Фонсека: Мы смогли справиться со всеми сильными сторонами «Наполи»

Источник:  SportArenaКомментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о победе над «Наполи» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы прекрасно понимали, что у нас будет соперник высочайшего уровня, – приводит слова Фонсеки SportArena. – Думаю, мы сегодня не можем не выделить наших игроков, которые провели хорошую игру, в самом ее начале много рисковали, чтобы затем развивать свои атаки.

Был гол, затем было еще несколько голевых моментов, в частности – у Тайсона. Мы также хорошо показывали себя в сдерживании соперника, лишая его возможности играть через центр, где он был необычайно силен.

Если говорить о Наполи, то будет нечестно мне комментировать игру этой команды. Ее должен комментировать тренер Наполи. Это команда высочайшего уровня. Но мы сегодня смогли справиться со всеми сильными сторонами итальянцев.

Матч

Шахтер - Наполи - 2:1 (1:0)

Голы

Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).

Состав

Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)

Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье

Предупреждения:

Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция

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