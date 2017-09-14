Маурицио Сарри: «Шахтер» был агрессивнее и лучше использовал свои моменты
Главный тренер «Наполи»
Маурицио Сарри – о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче первого тура группового
этапа Лиги чемпионов.
– Матчи такого уровня сложны. К ним сложно подготовиться, –
приводит слова Сарри SportArena.
– В них сложно играть всю встречу на одном уровне. Мы сегодня были наказаны за
такое отношение.
«Шахтер» начал матч лучше нас. Зато в заключительной фазе матча мы превосходили «Шахтер». А на итоговый результат повлияло то, что наш соперник был агрессивнее и лучше использовал свои моменты.
Матч
Голы
Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).
Состав
Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)
Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье
Предупреждения:
Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция