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Маурицио Сарри: «Шахтер» был агрессивнее и лучше использовал свои моменты

Источник:  SportArenaКомментарии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри – о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Матчи такого уровня сложны. К ним сложно подготовиться, – приводит слова Сарри SportArena. – В них сложно играть всю встречу на одном уровне. Мы сегодня были наказаны за такое отношение.

«Шахтер» начал матч лучше нас. Зато в заключительной фазе матча мы превосходили «Шахтер». А на итоговый результат повлияло то, что наш соперник был агрессивнее и лучше использовал свои моменты.

Матч

Шахтер - Наполи - 2:1 (1:0)

Голы

Тайсон 16 (1:0). Феррейра 58 (2:0). Милик 72 (2:1 - пен.).

Состав

Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Бернард, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 88)

Наполи: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье

Предупреждения:

Фред, 68; Степаненко, 71 - Инсинье, 68; Мертенс, 69; Кулибали, 82

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция

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