Маурицио Сарри: «Шахтер» был агрессивнее и лучше использовал свои моменты

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри – о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Матчи такого уровня сложны. К ним сложно подготовиться, – приводит слова Сарри SportArena. – В них сложно играть всю встречу на одном уровне. Мы сегодня были наказаны за такое отношение.

«Шахтер» начал матч лучше нас. Зато в заключительной фазе матча мы превосходили «Шахтер». А на итоговый результат повлияло то, что наш соперник был агрессивнее и лучше использовал свои моменты.