Полузащитник «МЮ» Погба пропустит матч с ЦСКА из-за травмы
Источник: BBCКомментарии
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Поль Погба пропустит от четырех до шести недель из-за травмы колена,
сообщает BBC.
По информации издания, 24-летний француз травмировал колено
в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (3:0). На
восстановление уйдет около месяца.
Таким образом, полузащитник «Красных дьяволов» пропустит матчи пятого и шестого тура чемпионата Англии против «Эвертона» и «Саутгемптона» соответственно. А также встречу второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА, которая состоится 27 сентября в Москве.
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