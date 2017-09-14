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Полузащитник «МЮ» Погба пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит от четырех до шести недель из-за травмы колена, сообщает BBC.

По информации издания, 24-летний француз травмировал колено в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (3:0). На восстановление уйдет около месяца.

Таким образом, полузащитник «Красных дьяволов» пропустит матчи пятого и шестого тура чемпионата Англии против «Эвертона» и «Саутгемптона» соответственно. А также встречу второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА, которая состоится 27 сентября в Москве. 

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