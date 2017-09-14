Юрий Семин: Решение по составу примем после тренировки

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

– В прошлом матче болезненный удар в колено получил Игорь Денисов. В каком он состоянии, и готов ли сыграть Эдер?

– Все здоровы, все, кто прилетел в Данию, могут сыграть, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». – Что касается стартового состава, решение примем после тренировки.

– Букмекеры называют «Копенгаген» фаворитом предстоящего матча. Согласны?

– На данный момент еврокубкового опыта у «Копенгагена» больше. «Локомотив» давно не играл в Лиге Европы. С другой стороны, российские клубы побеждали в этом турнире. Так что на нас лежит большая ответственность. Может быть и хорошо, что «Копенгаген» считают фаворитом.

Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» состоится сегодня, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.