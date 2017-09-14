Алексей Миранчук: Найдем, что противопоставить «Копенгагену»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном», который состоится в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз играем в дождь. Что касается «Копенгагена», не хотелось бы выделять никого из их состава. Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от своей игры и найдем, что противопоставить сопернику», – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» состоится сегодня, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.