Алексей Миранчук: Найдем, что противопоставить «Копенгагену»
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился
ожиданиями от матча с «Копенгагеном», который состоится в рамках первого тура
группового этапа Лиги Европы.
«В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз
играем в дождь. Что касается «Копенгагена», не хотелось бы выделять никого из
их состава. Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от
своей игры и найдем, что противопоставить сопернику», – приводит слова
Миранчука официальный сайт «Локомотива».
Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» состоится сегодня, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция
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