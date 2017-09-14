«Копенгаген» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген»
сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене и
начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит отметить, что эти команды уже встречались между собой в ноябре 2007 года в рамках группового этапа Лиги Европы, тогда встреча завершилась победой датчан со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция
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