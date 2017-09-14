«Копенгаген» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» сыграет с «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что эти команды уже встречались между собой в ноябре 2007 года в рамках группового этапа Лиги Европы, тогда встреча завершилась победой датчан со счетом 1:0.