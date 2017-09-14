«Вардар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы македонский
«Вардар» сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Филипп Второй» в Скопье и
начнется в 22:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.
Матч
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически