«Вардар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы македонский «Вардар» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Филипп Второй» в Скопье и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.