КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
14 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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