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КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

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Матч

Салават Юлаев - Торпедо

Место и дата

14 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Северсталь

Место и дата

14 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Спартак

Место и дата

14 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Динамо Р

Место и дата

14 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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