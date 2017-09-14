КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком» и другие матчи

Анвар Гатиятулин: После победы над «Динамо» ребята в раздевалке сразу ожили

Анвар Гатиятулин: После победы над «Динамо» ребята в раздевалке сразу ожили Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Илья Воробьев: «Локомотив» интересно выглядит тактически, нечасто такое встретишь Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Знарок благодарил Владимира Крикунова, Владимир Крикунов хвалил Олега Знарка, а Илья Ковальчук рассказал, как СКА планирует победы.

«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя

«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя Олег Знарок благодарил Владимира Крикунова, Владимир Крикунов хвалил Олега Знарка, а Илья Ковальчук рассказал, как СКА планирует победы.

Владимир Воробьев: Надеюсь, в следующем матче Салминен сыграет Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение от «Трактора» - 1:4.