«Атлетико» может купить Диего Косту у «Челси» на этой неделе

Форвард «Челси» Диего Коста может стать игроком «Атлетико» до конца этой недели, сообщает Marca.

Чемпионы Англии, наконец, согласились начать переговоры с испанским клубом о трансфере 28-летнего нападающего. Ранее в «Челси» настаивали на том, что прежде чем обсуждать возможное возвращение Косты, игроку нужно вернуться в расположение команды после трех месяцев отпуска в Бразилии. В то же время сам испанец отказывался приезжать в Лондон и тренироваться с резервистами «синих».

В итоге «Челси» все-таки начал общение с «Атлетико». Ожидается, что сделка будет оформлена до конца этой недели. А сумма трансфера составит 60 миллионов евро. В этом случае Коста станет самым дорогим игроком в истории «Атлетико».

Добавим, что «Атлетико» сможет заявить форварда не раньше зимнего трансферного окна, когда завершится срок трансферного запрета, наложенного УЕФА на клуб из Мадрида.

Напомним, Коста играл в «Атлетико» в 2010-2011, а также 2012-2014 годах, после чего перешел в «Челси» за 32 миллиона фунтов. В составе команды он забил 64 гола в 135 матчах.