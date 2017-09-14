Массимо Каррера: Промеса заменил по ошибке

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) на стадионе «Людски врт».

– Перед игрой вы говорили, что уважаете соперника. Не показалось ли вам, что «Спартак» отнесся с большим пиететом к «Марибору» – как к «Ливерпулю» или «Манчестер Юнайтед»?

– Нет, просто в некоторых матчах не получается сыграть так, как планируешь, – приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака». – В целом мы продемонстрировали хороший футбол, у нас было много голевых моментов.

– В связи с чем вы заменили Промеса? И почему он так ярко отреагировал на это?

– Увы, произошла ошибка. Собирался поменять другого игрока. Но увидел, что Промес показывает на ногу. Решил, что у него что-то случилось, и заменил его. Это просто недопонимание.

– Почему вы выпустили на поле Мельгарехо, а не Педро Рошу?

– Выпустил Лоренсо, потому что мне нужно было заменить Комбарова. Мельгарехо лучше играет в обороне, чем Педро Роша.

– После того как вы повели в счете, у вас были возможности забить второй гол. Ничейный результат справедлив?

– Мы сыграли в наш футбол. Атаковали, у нас были шансы для взятия ворот. Тем не менее, думаю, что результат закономерен. Возможности для того, чтобы забить, были и у соперника.

– В ТВ-интервью после игры вы сказали, что довольны результатом. Действительно считаете, что ничья с «Марибором» – это хорошо?

– Так рассудило поле – мы разделили очки. Играть в Лиге чемпионов нелегко. С моей точки зрения, мы выступили хорошо, особенно учитывая то, что это была гостевая встреча. «Марибор» не так часто атаковал в том числе и потому, что мы действовали успешно. К сожалению, во втором тайме, после того как забили гол, мы перестали играть на какое-то время. Когда ведешь себя на поле таким образом, то рискуешь пропустить мяч. Так и получилось.

Напомним, «Спартак» открыл счет на 59-й минуте после точного добивания полузащитника Александра Самедова, однако не удержал преимущество, пропустив гол за пять минут до конца основного времени игры от полузащитника Дамьяна Бохара.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча