Массимо Каррера: Шансы на выход из группы остались такими же, какими были до игры с «Марибором»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) на стадионе «Людски врт» объяснил замену капитана Дениса Глушакова и высказался о шансах команды на выход в плей-офф.

– Что случилось с Глушаковым?

– У него проблема с мышцами. Пока точный диагноз неизвестен. Узнаем, когда приедем в Москву.

– До этого матча игроки говорили, что цель команды – выход в плей-офф Лиги чемпионов. После этой встречи цель изменилась?

– Вы думаете, что мы играем, чтобы уступать? Мы играем для того, чтобы победить. И отдаем для этого все силы. Порой получается добиться успеха, порой – нет. Наша цель – выкладываться максимально. Шансы остаются прежними: они такие же, какими были до этой игры. Впереди еще пять матчей. У нас, как и у «Марибора», в активе есть очко.

– Атака, после которой словенцы забили ответный гол, началась прямо напротив вас. В этот момент вы схватились за голову. Уже тогда почувствовали, что будет беда?

– Нет. Это просто была опасная ситуация. Я не ясновидящий, чтобы предвидеть.

– Как прокомментируете игру Ещенко? Со стороны показалось, что в атаке он выглядел не очень хорошо. Не было ли у вас мысли выпустить на этой позиции Самедова?

– Да, такая мысль была. Но таким образом я бы затруднил жизнь Самедову.

– «Спартак» играет по схеме 3-5-2. Сложно ли вам приходится при выборе состава на матч?

– Нет. У меня есть игроки, которые могут выходить на разных позициях. Сегодня выбор стартового состава был обоснован тем, что мы решили играть по схеме 3-5-2.

Напомним, Глушаков вышел в стартовом составе «Спартака», но провел на поле только 28 минут, после чего был заменен на Александра Самедова.

После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак»