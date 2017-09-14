Массимо Каррера: Шансы на выход из группы остались такими же, какими были до игры с «Марибором»
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1)
на стадионе «Людски врт» объяснил замену капитана Дениса Глушакова и высказался
о шансах команды на выход в плей-офф.
– Что случилось с
Глушаковым?
– У него проблема с мышцами. Пока точный диагноз неизвестен. Узнаем, когда приедем в Москву.
– До этого матча
игроки говорили, что цель команды – выход в плей-офф Лиги чемпионов. После этой
встречи цель изменилась?
– Вы думаете, что мы играем, чтобы уступать? Мы играем для того, чтобы победить. И отдаем для этого все силы. Порой получается добиться успеха, порой – нет. Наша цель – выкладываться максимально. Шансы остаются прежними: они такие же, какими были до этой игры. Впереди еще пять матчей. У нас, как и у «Марибора», в активе есть очко.
– Атака, после
которой словенцы забили ответный гол, началась прямо напротив вас. В этот
момент вы схватились за голову. Уже тогда почувствовали, что будет беда?
– Нет. Это просто была опасная ситуация. Я не ясновидящий, чтобы предвидеть.
– Как
прокомментируете игру Ещенко? Со стороны показалось, что в атаке он выглядел не
очень хорошо. Не было ли у вас мысли выпустить на этой позиции Самедова?
– Да, такая мысль была. Но таким образом я бы затруднил жизнь Самедову.
– «Спартак» играет по
схеме 3-5-2. Сложно ли вам приходится при выборе состава на матч?
– Нет. У меня есть игроки, которые могут выходить на разных позициях. Сегодня выбор стартового состава был обоснован тем, что мы решили играть по схеме 3-5-2.
Напомним, Глушаков вышел в стартовом составе «Спартака», но провел на поле только 28 минут, после чего был заменен на Александра Самедова.
После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак»
Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция