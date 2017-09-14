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Агент: Зарипов мог бы заиграть в тройке с Малкиным

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Агент форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Геннадий Ушаков рассказал о возможных перспективах форварда Даниса Зарипова подписать контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли.

– По поводу «Питтсбурга» я не знаю. Хотя в звене Малкина постоянно кто-то меняется, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Ушакова. – Наверное, Зарипов мог бы заиграть с ним в тройке. Другое дело, что все может зависеть от зарплаты Даниса. Бюджет «Питтсбурга» уже достаточно сильно забит. А так Зарипову, конечно, нужны в НХЛ игровые команды. Силовые ему точно не подойдут. Надо смотреть, в каких клубах может быть еще не полностью укомплектовано второе звено. А то, что он заиграет в НХЛ в случае перехода, не сомневаюсь.

– Есть, например, «Вегас». Как вам этот проект в НХЛ?
– Не думаю, что они в первом году выстрелят, добьются серьезных результатов. Хотя у них набирается очень хороший состав, взяли сильного вратаря.

Напомним, ИИХФ дисквалифицировала Зарипова на два года за применение допинга. После этого НХЛ разрешила 36-летнему форварду играть в лиге.

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