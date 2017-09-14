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Жозеп Бартомеу: Члены «Барселоны» могут быть спокойны: Месси продлил контракт

Источник:  Football EspanaКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что форвард Лионель Месси подписал новый контракт, а также высказался о новичках команды.

«Месси? У него контракт на четыре года, – приводит Football Espana слова Бартомеу. – Он лучший игрок всех времен и выступает за «Барселону» с детства. Мы получаем удовольствие, наблюдая за его игрой. Он уникален.

Семеду, Дембеле и Паулиньо сыграли в матче с «Ювентусом» против великолепных игроков. Семеду проделал много работы и отлично справился. Вальверде постепенно и правильно вводит их в состав.

Контракты Месси и Иньесты? Члены клуба могут быть спокойны. Мы уже заявили, что новое соглашение Месси подписано. Он будет в «Барсе» столько, сколько захочет. То же самое касается Иньесты.

У Иньесты исключительное мастерство. Он играл за команду вместе с Роналдиньо, а теперь – вместе с Месси. Он ключевой игрок для нас».

Напомним, ранее Бартомеу заявил, что 30-летний Месси подписал контракт 30 июня. В начале июля «Барселона» объявила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что форвард поставит подпись под соглашением, когда вернется из отпуска, однако пока этого не произошло.

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