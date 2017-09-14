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Зинедин Зидан: Роналду мог бы забить и четыре гола

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».

«Он лучший в мире, – приводит Marca слова Зидана. – Он всегда готов, он всегда забивает. Если бы ему повезло больше, он мог бы забить четыре гола. Мы знаем, на что способен Криштиану.

Мы довольны итогом матча. Спокойных игр не бывает. В составе АПОЭЛа собраны опытные игроки. Их не удивишь «Сантьяго Бернабеу». Они просто вышли и стали играть. Если не сохранять внимание, можно за это поплатиться».

Напомним, Роналду забил первые два гола «Реала», а окончательный счет в матче установил защитник Серхио Рамос.

Во втором туре 26 сентября «Реал» сыграет с «Боруссией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Матч

Реал - АПОЭЛ - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 12 (1:0). Роналду 51 (2:0 - пен.). Рамос 61 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Ковачич (Кроос, 25), Бэйл (Майораль, 82), Модрич, Иско (Себальос, 73), Каземиро, Роналду

АПОЭЛ: Ватерман, Карлао, Вурос, Руэда, Лаго, Шаллаи (Фариас, 60), Винициус, Мораиш, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), де Камарго (Поте, 83)

Предупреждения:

Карвахаль, 52 - Шаллаи, 53; Эбесилио, 63; Фариас, 90

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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