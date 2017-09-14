Зинедин Зидан: Роналду мог бы забить и четыре гола

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».

«Он лучший в мире, – приводит Marca слова Зидана. – Он всегда готов, он всегда забивает. Если бы ему повезло больше, он мог бы забить четыре гола. Мы знаем, на что способен Криштиану.

Мы довольны итогом матча. Спокойных игр не бывает. В составе АПОЭЛа собраны опытные игроки. Их не удивишь «Сантьяго Бернабеу». Они просто вышли и стали играть. Если не сохранять внимание, можно за это поплатиться».

Напомним, Роналду забил первые два гола «Реала», а окончательный счет в матче установил защитник Серхио Рамос.

Во втором туре 26 сентября «Реал» сыграет с «Боруссией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.