Зинедин Зидан: Роналду мог бы забить и четыре гола
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан высказался об игре форварда Криштиану Роналду после матча
группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».
«Он лучший в мире, – приводит Marca слова Зидана. – Он всегда готов, он всегда забивает. Если бы ему повезло больше, он мог бы забить четыре гола. Мы знаем, на что способен Криштиану.
Мы довольны итогом матча. Спокойных игр не бывает. В составе АПОЭЛа собраны опытные игроки. Их не удивишь «Сантьяго Бернабеу». Они просто вышли и стали играть. Если не сохранять внимание, можно за это поплатиться».
Напомним, Роналду забил первые два гола «Реала», а окончательный счет в матче установил защитник Серхио Рамос.
Во втором туре 26 сентября «Реал» сыграет с «Боруссией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Матч
Голы
Роналду 12 (1:0). Роналду 51 (2:0 - пен.). Рамос 61 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Ковачич (Кроос, 25), Бэйл (Майораль, 82), Модрич, Иско (Себальос, 73), Каземиро, Роналду
АПОЭЛ: Ватерман, Карлао, Вурос, Руэда, Лаго, Шаллаи (Фариас, 60), Винициус, Мораиш, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), де Камарго (Поте, 83)
Предупреждения:
Карвахаль, 52 - Шаллаи, 53; Эбесилио, 63; Фариас, 90
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция