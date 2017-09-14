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Виктор Булатов: Матч с «Марибором» показал, что выстроенной игры у «Спартака» нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил игру команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) на стадионе «Людски врт».

«Я ожидал, что «Спартак» выиграет, так как «Марибор» по уровню игроков слабее, и сама игра показала это, – приводит «Р-Спорт» слова Булатова. – Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с «Рубином» – получается, но выстроенной игры у «Спартака» нет.

А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат».

Напомним, «Спартак» открыл счет на 59-й минуте после точного добивания полузащитника Александра Самедова, однако не удержал преимущество, пропустив гол за пять минут до конца основного времени игры от полузащитника Дамьяна Бохара.

После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак»

Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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