Виктор Булатов: Матч с «Марибором» показал, что выстроенной игры у «Спартака» нет

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил игру команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) на стадионе «Людски врт».

«Я ожидал, что «Спартак» выиграет, так как «Марибор» по уровню игроков слабее, и сама игра показала это, – приводит «Р-Спорт» слова Булатова. – Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с «Рубином» – получается, но выстроенной игры у «Спартака» нет.

А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат».

Напомним, «Спартак» открыл счет на 59-й минуте после точного добивания полузащитника Александра Самедова, однако не удержал преимущество, пропустив гол за пять минут до конца основного времени игры от полузащитника Дамьяна Бохара.

После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак»