У «ПСЖ» самые дорогие билеты на Лигу чемпионов, «Спартак» и ЦСКА делят второе место

Испанское издание Marca составило рейтинг команд по стоимости билетов на матчи Лиги чемпионов. Российские клубы «Спартак» и ЦСКА входят в число лидеров по этому показателю.

Возглавляет рейтинг «Пари Сен-Жермен». Чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов на «Парк де Пренс», придется заплатить как минимум 134 евро. При этом стоимость самых дорогих билетов доходит до 1492 евро.

Второе место делят «Спартак» и ЦСКА. Приобретение самых дорогих билетов на матчи московских клубов обойдется в 584 евро. При этом у красно-белых минимальная стоимость билета составляет 29 евро, у красно-синих – 22 евро.

Отметим, что дешевле всего обойдется просмот матча Лиги чемпионов на «Энфилде». У «Ливерпуля» билеты стоят от 10 до 59 евро.

Добавим, что в рейтинг не вошли «Бешикташ», «Фейеноорд», «Карабах» и «Севилья».