Германия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 64-е место
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
ФИФА опубликовала
новый рейтинг сборных. На первое место вернулась сборная Германии, опередившая
Бразилию. Россия опустилась на две позиции и теперь занимает 64-е место.
В первой десятке произошли еще несколько изменений: Португалия поднялась на третье место, Бельгия – на пятое, а Франция – на восьмое.
Наибольшего прогресса в топ-20 добились Боливия (+22 места) и Дания (+20). Сборная России, не проводившая в предыдущую международную паузу официальных матчей, опустилась с 62-го на 64-е место.
Рейтинг ФИФА
1. (2) Германия –
1606
2. (1) Бразилия –
1590
3. (6) Португалия –
1386
4. (3) Аргентина –
1325
5. (9) Бельгия – 1265
6. (5) Польша – 1250
7. (4) Швейцария –
1210
8. (10) Франция –
1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия –
1191…
64. (62) Россия – 558
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