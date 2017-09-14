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Германия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 64-е место

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. На первое место вернулась сборная Германии, опередившая Бразилию. Россия опустилась на две позиции и теперь занимает 64-е место.

В первой десятке произошли еще несколько изменений: Португалия поднялась на третье место, Бельгия – на пятое, а Франция – на восьмое.

Наибольшего прогресса в топ-20 добились Боливия (+22 места) и Дания (+20). Сборная России, не проводившая в предыдущую международную паузу официальных матчей, опустилась с 62-го на 64-е место.

Рейтинг ФИФА

1. (2) Германия – 1606

2. (1) Бразилия – 1590

3. (6) Португалия – 1386

4. (3) Аргентина – 1325

5. (9) Бельгия – 1265

6. (5) Польша – 1250

7. (4) Швейцария – 1210

8. (10) Франция – 1208

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия – 1191…

64. (62) Россия – 558

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