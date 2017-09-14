Защитник «Вардара» Евгений Новак: Не буду бросаться словами, что обыграем «Зенит»
Защитник «Вардара»
Евгений Новак рассказал о своей команде перед матчем группового этапа Лиги
Европы с «Зенитом».
– Сейчас в команде сменился главный тренер, – приводит «Спорт день за днем» слова Новака. – Яневски работает с нами уже четыре недели, так что наш стиль еще может меняться. Против «Фенербахче» мы играли очень организованно в обороне и использовали контратаки. В еврокубках четкая игра сзади и грамотное расположение линий – это козырь «Вардара». Хотя я не тренер, в зависимости от соперников наверняка что-то может меняться.
– О нынешнем «Зените»
вам много известно?
– Хороший состав. Громкими словами, что «Вардар» обыграет «Зенит», бросаться не буду. Все-таки мы понимаем, что это за клуб. Финансовые возможности, международный опыт. «Вардар» не может сравниться с «Зенитом». Хотя, возможно, статус аутсайдера нам помогал в матчах с «Копенгагеном» и «Фенербахче».
Напомним, матч «Вардар» – «Зенит» пройдет 14 сентября на стадионе «Филипп II» в Скопье. Начало – 22:05 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция