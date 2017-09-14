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Защитник «Вардара» Евгений Новак: Не буду бросаться словами, что обыграем «Зенит»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Защитник «Вардара» Евгений Новак рассказал о своей команде перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».

– Сейчас в команде сменился главный тренер, – приводит «Спорт день за днем» слова Новака. – Яневски работает с нами уже четыре недели, так что наш стиль еще может меняться. Против «Фенербахче» мы играли очень организованно в обороне и использовали контратаки. В еврокубках четкая игра сзади и грамотное расположение линий – это козырь «Вардара». Хотя я не тренер, в зависимости от соперников наверняка что-то может меняться.

– О нынешнем «Зените» вам много известно?
– Хороший состав. Громкими словами, что «Вардар» обыграет «Зенит», бросаться не буду. Все-таки мы понимаем, что это за клуб. Финансовые возможности, международный опыт. «Вардар» не может сравниться с «Зенитом». Хотя, возможно, статус аутсайдера нам помогал в матчах с «Копенгагеном» и «Фенербахче».

Напомним, матч «Вардар» – «Зенит» пройдет 14 сентября на стадионе «Филипп II» в Скопье. Начало – 22:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Вардар - Зенит

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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