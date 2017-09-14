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Бюджет «Барселоны» увеличится до 897 миллионов евро и станет рекордным в истории клуба

Источник:  MarcaКомментарии

Правление «Барселоны» одобрило проект презентации, который будет представлен на ассамблее членов клуба 21 или 22 октября, сообщает Marca. На ассамблее будет озвучен годовой бюджет клуба в размере 897 миллионов евро. При этом рекордный в истории «Барселоны» бюджет ожидает еще финального утверждения.

Отметим, что нынешний президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал, что к окончанию срока его правления бюджет клуба вырастет до одного миллиарда евро.

Точная дата проведения ассамблее членов «Барселоны» зависит от дня матча девятого тура примеры «Барселона» – «Малага».

Напомним, «Барселона» стартовала в чемпионате с трех сухих побед, после чего крупно выиграла у «Ювентуса» в Лиге чемпионов (3:0).

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