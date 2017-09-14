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Китайские специалисты усовершенствовали велошлем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Китайские специалисты усовершенствовали велошлем

Все самые смелые идеи писателей – фантастов прошлых лет продолжают сбываться. В современном мире есть умные холодильники, машины, кроссовки, роботы, целые умные дома! Теперь на рынке появились изрядно усовершенствованные велосипедные шлемы. Китайские специалисты сочли их основную функцию – предохранение головы от травм – недостаточной и добавили несколько дополнительных. Именно так на свет появился шлем ВН51.

В задней его части шлема установлена полоса из светодиодов, вспыхивающий всякий раз, во время поворота или торможения. Также, благодаря тому, что через Bluetooth он соединен со смартфоном, в дороге можно слушать музыку. Звук выведен на специальные стереодинамики.

Новинка будет представлена в нескольких цветовых вариантах: «синий туман», «зеленая ива», «серый песчаник», «черный графит». Цена в интернет магазине – 150 долларов.

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