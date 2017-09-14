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Леонид Слуцкий: «Халл» потерял уверенность

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Фулхэма» в матче 7-го тура чемпионшипа.

«Впервые мы сделали ставку на оборону: это стало реакцией на поражение от «Дерби Каунти». Мы потеряли уверенность. Мы очень разочарованы, поскольку заслуживали как минимум ничьей, но у нас нет времени расстраиваться.

Думаю, нам стоит действовать в атакующем стиле. Мы можем играть лучше, надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем. С «Фулхэмом» мы сыграли нормально, у нас были моменты. Каждое поражение – это десять шагов назад, теперь мы должны двигаться вперед очень быстро», – приводит слова специалиста RT со ссылкой на The Yorkshire Post.

В матче с «Фулхэмом» команда Слуцкого потерпела четвертое поражение в сезоне. После семи туров «тигры» набрали семь очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

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