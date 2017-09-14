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Датский журналист: У нас «Локомотив» считают топ-клубом

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Главный редактор портала Russian Football News Токе Меллер Тейладе рассказал о том, как в Дании оценивают «Локомотив» перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

«В Дании «Локомотив» считается явным фаворитом матча, – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Тейладе. – «Копенгаген» постарается реализовать свои шансы в группе, но зрители многого ждут от «железнодорожников». Хотя у «Локомотива» в последние годы были проблемы, в Дании он считается топ-клубом. Здесь помнят, как 12 лет назад москвичи обыграли «Брондбю» и как покупали Даме Н’Дойе и Джиби Фалла, лучших нападающих местной суперлиги последних десяти лет.

Однако «Копенгаген» – соперник непростой, особенно на домашнем стадионе «Паркен». Я жду равной игры, где обе команды будут, прежде всего, думать о сохранности своих ворот.

Мой прогноз – ничья, 0:0 или 1:1, которая, как мне кажется, устроит и тех, и других. В конце групповой стадии любой расклад, кроме «Локомотива» и «Копенгагена» на первых двух местах, станет сенсацией».

Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» пройдет 14 сентября на стадионе «Паркен». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Копенгаген - Локомотив

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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