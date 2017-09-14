Владелец «Барнсли» может не дожить до конца сезона из-за рака

Владелец футбольного клуба «Барнсли», выступающего в чемпионшипе, Патрик Крайн сообщил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Я живу с болью, но жизнь лучше, чем альтернатива. Рак коварный, жестокий и хищный, и я прошу всех регулярно посещать врачей. В последнее время мы сосредоточили внимание на вещах, которые важны для меня. Я провел большую часть своей жизни бессмысленно, когда было что-то лучше. Моя семья всегда была важна для меня, но мне следовало уделять ей больше времени и говорить ей об этом.

Я делаю это сейчас, и это создает радость в наших отношениях. Конечно, мой футбольный клуб тоже был важен, и мне повезло, что моя семья прониклась любовью к «Барнсли».

В течение длительного периода, когда я стал владельцем, я позволял другим управлять клубом, опасаясь, что я обладаю недостаточными знаниями, чтобы завоевать уважение футбольных людей. Поэтому есть ирония в том, что один из наших успешных периодов с момента моего прихода заканчивается двумя успешными визитами на Уэмбли. Может быть, однажды я расскажу секрет того, как мы это сделали. Конечно, весь клуб, работающий как единое целое, сыграл важную роль. Не знаю, повторим ли мы когда-то то чувство единства, присутствовавшее в прошлом сезоне, которое передалось фанатам и вылилось в их невероятную поддержку.

Что касается этого сезона, я думаю, что мы стали сильнее. Не жду, что доживу до конца сезона, чтобы увидеть итоговый результат, но я путешествую на игры с надеждой. Я желаю вам всего хорошего, хорошего сезона и благодарю за вашу доброту на протяжении многих лет», – приводит слова функционера «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.