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ДГТУ и КБГУ разгромили соперников

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ДГТУ и КБГУ разгромили соперников
Фото: НСФЛ

Во второй игровой день турнира Первой группы НСФЛ в Ростове-на-Дону состоялось два матча, и оба завершились с одинаковым счётом 4:0.

Сначала футболисты КБГУ (Нальчик) разгромили дебютанта лиги СевГУ (Севастополь), а затем хозяева турнира ДГТУ уверенно обыграли СКГМИ (Владикавказ).

Напомним, что в первый игровой день ДГТУ и КБГУ разошлись миром 1:1, а СКГМИ переиграл СевГУ со счётом 2:1. Заключительный день соревнований пройдет завтра.

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