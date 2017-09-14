ДГТУ и КБГУ разгромили соперников

Во второй игровой день турнира Первой группы НСФЛ в Ростове-на-Дону состоялось два матча, и оба завершились с одинаковым счётом 4:0.

Сначала футболисты КБГУ (Нальчик) разгромили дебютанта лиги СевГУ (Севастополь), а затем хозяева турнира ДГТУ уверенно обыграли СКГМИ (Владикавказ).

Напомним, что в первый игровой день ДГТУ и КБГУ разошлись миром 1:1, а СКГМИ переиграл СевГУ со счётом 2:1. Заключительный день соревнований пройдет завтра.