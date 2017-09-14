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Бой Джонс – Кормье признан несостоявшимся

Источник:  Bloody ElbowКомментарии

Атлетическая комиссия Калифорнии пересмотрела результат титульного боя UFC в полутяжелом весе Джон Джонс – Даниэль Кормье, сообщает Bloody Elbow. Вместо победы Джонса теперь этот поединок официально считается несостоявшимся. Причиной этого решения стал положительный результат допинг-теста Джонса на туринабол.

Таким образом, Джонс, по всей видимости, будет лишен титула чемпиона UFC в полутяжелом весе. При этом пока не сообщается, будет ли пояс возвращен Кормье, или его объявят вакантным.

Напомним, Джонс во второй раз попадается на применении допинга. В июле 2016 год он получил дисквалификацию на один год за положительный результат теста перед боем с тем же Кормье.

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