Бой Джонс – Кормье признан несостоявшимся
Источник: Bloody ElbowКомментарии
Атлетическая комиссия
Калифорнии пересмотрела результат титульного боя UFC в полутяжелом весе Джон Джонс – Даниэль Кормье, сообщает Bloody Elbow. Вместо победы Джонса
теперь этот поединок официально считается несостоявшимся. Причиной этого
решения стал положительный результат допинг-теста Джонса на туринабол.
Таким образом, Джонс, по всей видимости, будет лишен титула чемпиона UFC в полутяжелом весе. При этом пока не сообщается, будет ли пояс возвращен Кормье, или его объявят вакантным.
Напомним, Джонс во второй раз попадается на применении допинга. В июле 2016 год он получил дисквалификацию на один год за положительный результат теста перед боем с тем же Кормье.
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