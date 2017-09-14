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Арсен Венгер: «Арсенал» приостановил переговоры с Озилом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела с продлением контракта Месута Озила. Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии принял решение покинуть команду летом 2018 года.

«31 августа был последний контакт. Мы решили приостановить переговоры с Озилом, потому что хотим сосредоточиться на выступлении команды. Нам нужно немного передохнуть. Разумеется, мы еще вернемся к этой теме», – заявил специалист, чьи слова приводит Goal.

Отметим, что хавбек «пушкарей» по ходу нынешнего сезона не раз подвергался критике со стороны бывших игроков клуба. 

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