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Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австрийский боец смешанного стиля Вильгельм Отт остался недоволен работой арбитра во время поединка с представителем Черногории Нихадом Насуфовичем в рамках турнира Aggrelin 19.

Насуфович провел удушающий прием, который вынудил Отта сигнализировать о поражении, но судья этого не заметил.

В результате сам Насуфович прекратил удушение соперника. После этого австриец вскочил и нанес несколько ударов арбитру.


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