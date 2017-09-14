Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Австрийский боец смешанного стиля Вильгельм Отт остался недоволен работой арбитра во время поединка с представителем Черногории Нихадом Насуфовичем в рамках турнира Aggrelin 19.
Насуфович провел удушающий прием, который вынудил Отта сигнализировать о поражении, но судья этого не заметил.
В результате сам Насуфович прекратил удушение соперника. После этого австриец вскочил и нанес несколько ударов арбитру.
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