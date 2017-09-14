Турбин обслужит матч «Кубань» – «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России
Стали известны судьи и инспекторы на матчи 1/16 финала Кубка России по футболу-2017/18, сообщает официальный сайт РФС.
20 сентября (среда)
«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Авангард» – ЦСКА: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Сергей Суховерхов (Воронеж); инспектор – Александр Лапин (Уфа).
«Тамбов» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Волгарь» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Кубань» – «Спартак»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва): судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Оренбург» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Томь» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Тюмень» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Луч-Энергия» – «Анжи»: судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
21 сентября (четверг)
«Динамо-Санкт-Петербург» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Москва).
«Арарат» – «СКА-Хабаровск»: судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Олимпиец» – «Уфа»: судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Факел» – «Амкар»: судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Енисей» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).