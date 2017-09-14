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Александр Жуков: Большинство федераций добилось того, чтобы в отношении их спортсменов никаких санкций не применялось

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что большинство спортивных федераций смогло доказать невиновность российских спортсменов, упомянутых Ричардом Маклареном в докладе.

«Все наши федерации имеют списки этих спортсменов и очень активно работают с международными федерациями по каждому из них. Большинство федераций добилось того, чтобы в отношении их спортсменов никаких санкций не применялось. Например, в докладе Макларена были упомянуты 27 фехтовальщиков, наша федерация фехтования совместно с Международной федерацией фехтования выяснила, что никаких оснований подозревать этих спортсменов нет», – цитирует слова Жукова ТАСС.

Напомним, что Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было закрыто 95 из 96 дел российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена.

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