Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Официальный сайт УЕФА огласил список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Отметим, что среди претендентов числятся форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «ПСЖ» Неймар, а также лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Также в список вошли:
Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Тайсон (донецкий «Шахтер»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Хамес Родригес («Бавария»).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически