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Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА огласил список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Отметим, что среди претендентов числятся форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «ПСЖ» Неймар, а также лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Также в список вошли:

Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Тайсон (донецкий «Шахтер»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Хамес Родригес («Бавария»).

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