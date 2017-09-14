Виктория Сливко: Сейчас надо полностью отдаваться работе и не думать об Олимпиаде

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о конкуренции в сборной России в олимпийский сезон.

– Коллектив у нас дружный, атмосфера хорошая, и никто косо друг на друга не смотрит, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Сливко. – Да, есть лидеры – Катя Юрлова, Таня Акимова, но они себя не ставят выше других. В данный момент надо полностью отдаваться работе и не думать – попаду на Олимпиаду или нет. Хотя предполагаю, что зимой все же будет достаточно жксткая конкуренция, ведь на Игры в Корею отправятся только пять девушек.

– На чемпионате России по летнему биатлону, который стартует в Чайковском 21 сентября, какую-то цель перед собой ставите?

– Задача – хорошо выступить. Когда в первый раз участвовала в подобном взрослом соревновании, стала в индивидуальной гонке седьмой, через год показала шестой результат. Получается, если постоянно подниматься на одну ступеньку вверх, то перед Олимпиадой 2022 года я должна завоевать золото. А если серьезно, то и нынче попробую побороться за медаль.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде.