Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России откроет встреча российского теннисиста Андрея Рублева и венгра Мартона Фучовича.
Как сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России, жеребьевка прошла в четверг.
Встреча Рублева и Фучовича состоится 15 сентября. После них на корте встретятся Атилла Балаж и Карен Хачанов.
Парный поединок между венграми и россиянами пройдет в субботу: Фучович – Балаж померятся силами с дуэтом из России: Даниил Медведев – Константин Кравчук.
В заключительный день плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Фучович сыграет с Качановым, Балаж с Рублевым.
Добавим, что капитаны команд имеют право во второй и третий день турнира произвести замены.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически