Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России откроет встреча российского теннисиста Андрея Рублева и венгра Мартона Фучовича.

Как сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России, жеребьевка прошла в четверг.

Встреча Рублева и Фучовича состоится 15 сентября. После них на корте встретятся Атилла Балаж и Карен Хачанов.

Парный поединок между венграми и россиянами пройдет в субботу: Фучович – Балаж померятся силами с дуэтом из России: Даниил Медведев – Константин Кравчук.

В заключительный день плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Фучович сыграет с Качановым, Балаж с Рублевым.

Добавим, что капитаны команд имеют право во второй и третий день турнира произвести замены.