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Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России откроет встреча российского теннисиста Андрея Рублева и венгра Мартона Фучовича.

Как сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России, жеребьевка прошла в четверг.

Встреча Рублева и Фучовича состоится 15 сентября. После них на корте встретятся Атилла Балаж и Карен Хачанов.

Парный поединок между венграми и россиянами пройдет в субботу: Фучович – Балаж померятся силами с дуэтом из России: Даниил Медведев – Константин Кравчук.

В заключительный день плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Фучович сыграет с Качановым, Балаж с Рублевым.

Добавим, что капитаны команд имеют право во второй и третий день турнира произвести замены.

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