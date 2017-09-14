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Витиньо: Гол «Бенфики» не сломил ЦСКА. Мы пошли вперед, и начали создавать моменты

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Форвард московского ЦСКА Витиньо дал комментарий после победы над «Бенфикой» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Мы смогли выполнить то, что говорил нам тренер. Мы ожидали тяжелого матча, он таким и получился. Команда смогла преодолеть тяжелый напор соперника. Когда представилась возможность забить, мы ею воспользовались. Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддается описанию! Это мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья. Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он дает заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.

В первом тайме, как я уже сказал, мы смогли выполнить установку главного тренера, воплотили в жизнь все, о чем он просил. Гол нас не сломил, мы пошли вперед, начали создавать моменты. Был угловой, после которого заработали пенальти и забили. «Бенфика» не ожидала этого гола. Соперники думали, что после первого мяча будут развивать свое преимущество. А мы после гола еще сильнее пошли в атаку и забили второй. После этого воодушевились еще больше и удержали победный счет. Мы очень хорошо умеем оберегать результат. Когда повели в счете, сопернику было сложно. У нас хорошие защитники, все вместе действовали в отборе. Могу сказать, что Жамалетдинов – молодец, вышел и забил победный гол, очень рад за него.

Пенальти? Все решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удается бить пенальти», – цитирует бразильца клубная пресс-служба.

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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