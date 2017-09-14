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Джордан Хендерсон: Игроки всегда будут промахиваться с пенальти

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2) на «Энфилде».

«Мы могли бы набрать три очка с учетом того количества моментов, которые создали в первом и втором таймах, но соперник поймал нас на контратаках, – приводит BBC слова Хендерсона. – Мы расстроены, что не взяли три очка, но команда хорошо отреагировала на результат матча в прошлые выходные (0:5 – с «Манчестер Сити»). Мы играли активно и могли забить еще несколько голов.

Роберто Фирмино забивал пенальти для нас. Но игроки всегда будут промахиваться. У нас было достаточно шансов. Нам нужно быть более хладнокровными».

Напомним, в конце первого тайма полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино не реализовал пенальти, угодив в штангу.

После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).

Во втором туре 26 сентября «Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене» в Москве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Ливерпуль - Севилья - 2:2 (2:1)

Голы

Бен Йеддер 5 (0:1). Фирмино 21 (1:1). Салах 37 (2:1). Корреа 73 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Морено, Ловрен, Гомес, Матип, Джан (Коутиньо, 76), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 89), Фирмино, Мане (Старридж, 84)

Севилья: Гонсалес, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Писарро (Сарабиа, 45), Навас (Корчиа, 83), Н'Зонзи, Банега, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 70)

Незабитые пенальти

Фирмино (Ливерпуль), 42

Предупреждения:

Морено, 39; Гомес, 64 - Меркадо, 36; Пареха, 41; Банега, 45

Удаления:

Гомес, 90 - нет

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция

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