Джордан Хендерсон: Игроки всегда будут промахиваться с пенальти
Полузащитник «Ливерпуля»
Джордан Хендерсон подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей»
(2:2) на «Энфилде».
«Мы могли бы набрать три очка с учетом того количества моментов, которые создали в первом и втором таймах, но соперник поймал нас на контратаках, – приводит BBC слова Хендерсона. – Мы расстроены, что не взяли три очка, но команда хорошо отреагировала на результат матча в прошлые выходные (0:5 – с «Манчестер Сити»). Мы играли активно и могли забить еще несколько голов.
Роберто Фирмино забивал пенальти для нас. Но игроки всегда будут промахиваться. У нас было достаточно шансов. Нам нужно быть более хладнокровными».
Напомним, в конце первого тайма полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино не реализовал пенальти, угодив в штангу.
После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).
Во втором туре 26 сентября «Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене» в Москве.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ливерпуль - Севилья - 2:2 (2:1)
Голы
Бен Йеддер 5 (0:1). Фирмино 21 (1:1). Салах 37 (2:1). Корреа 73 (2:2).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Морено, Ловрен, Гомес, Матип, Джан (Коутиньо, 76), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 89), Фирмино, Мане (Старридж, 84)
Севилья: Гонсалес, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Писарро (Сарабиа, 45), Навас (Корчиа, 83), Н'Зонзи, Банега, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 70)
Незабитые пенальти
Фирмино (Ливерпуль), 42
Предупреждения:
Морено, 39; Гомес, 64 - Меркадо, 36; Пареха, 41; Банега, 45
Удаления:
Гомес, 90 - нет
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция