Джордан Хендерсон: Игроки всегда будут промахиваться с пенальти

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2) на «Энфилде».

«Мы могли бы набрать три очка с учетом того количества моментов, которые создали в первом и втором таймах, но соперник поймал нас на контратаках, – приводит BBC слова Хендерсона. – Мы расстроены, что не взяли три очка, но команда хорошо отреагировала на результат матча в прошлые выходные (0:5 – с «Манчестер Сити»). Мы играли активно и могли забить еще несколько голов.

Роберто Фирмино забивал пенальти для нас. Но игроки всегда будут промахиваться. У нас было достаточно шансов. Нам нужно быть более хладнокровными».

Напомним, в конце первого тайма полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино не реализовал пенальти, угодив в штангу.

После первого тура у всех четырех команд группы E по одному очку. В другом матче «Ливерпуль» и «Севилья» также сыграли вничью (2:2).

Во втором туре 26 сентября «Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене» в Москве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча