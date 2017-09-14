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Опубликовано расписание соревнований ОИ-2018

Источник:  Официальный сайт Олимпийских игр 2018 года в ПхенчханеКомментарии

Организационный комитет ОИ-2018 опубликовал расписание соревнований в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе.

9 февраля состоится Церемония церемония открытия Олимпийских игр, однако для некоторых спортсменов состязания начнутся днем ранее (керлинг и прыжки на лыжах).

10 февраля будут разыграны первые комплекты олимпийских наград - в лыжных гонках, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина, конькобежном спорте и шорт-треке.

Заключительные комплекты наград разыграют в бобслее, керлинге, лыжных гонках и хоккее 25 февраля - в день церемонии закрытия Олимпиады.

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