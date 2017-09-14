Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Фомина: Женская сборная России по футболу испытала на себе негатив британцев

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина заявила, что негативное отношение британцев к России перетекло из мужского футбола в женский.

«Мы уже испытали негативное отношение после жеребьевки. Когда попали в группу с Англией. Было сложно договориться с английским тренером о датах проведения матчей. Ни на какие уступки он не шел», - цитирует Фомину «Р-Спорт».

Как добавила главный тренер: «Это передается из мужского футбола, атмосфера пропитана таким отношением».

Первый матч отборочного цикла чемпионата мира-2019 сборная России проведет 19 сентября в Биркенхеде против национальной команды Англии. Российские спортсменки уже начали подготовку в Новогорске.

Добавим, что сборная России попала в группу вместе со сборными Англии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Уэльса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Женская сборная России вышла в полуфинал УниверсиадыЖенская сборная России по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.Татьяна Щербак: Мы допустили ошибки и потому проигралиВратарь женской сборной России по футболу Татьяна Щербак прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялисьКапитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.Россия уступила Германии на женском чемпионате Европы и покидает турнирМатч третьего тура группового турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными России и Германии завершился победой немецких футболисток. Итоговый счет матча – 2:0.Чемпионат Европы среди женщин. Россия – Германия. ОнлайнМатч чемпионата Европы по футболу среди женских команд Россия - Германия на сайте «Советского спорта».
MMA
Бой Джонс – Кормье признан несостоявшимся
Футбол
Владелец «Барнсли» может не дожить до конца сезона из-за рака
Футбол
Датский журналист: У нас «Локомотив» считают топ-клубом
Футбол
Бюджет «Барселоны» увеличится до 897 миллионов евро и станет рекордным в истории клуба
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика