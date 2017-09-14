Елена Фомина: Женская сборная России по футболу испытала на себе негатив британцев

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина заявила, что негативное отношение британцев к России перетекло из мужского футбола в женский.

«Мы уже испытали негативное отношение после жеребьевки. Когда попали в группу с Англией. Было сложно договориться с английским тренером о датах проведения матчей. Ни на какие уступки он не шел», - цитирует Фомину «Р-Спорт».

Как добавила главный тренер: «Это передается из мужского футбола, атмосфера пропитана таким отношением».

Первый матч отборочного цикла чемпионата мира-2019 сборная России проведет 19 сентября в Биркенхеде против национальной команды Англии. Российские спортсменки уже начали подготовку в Новогорске.

Добавим, что сборная России попала в группу вместе со сборными Англии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Уэльса.