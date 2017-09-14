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Садьо Мане: Я был удивлен решением арбитра. Думал, он покажет мне желтую карточку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии наказать его на три матча за грубое нарушение во время игры с «Манчестер Сити».

Напомним, футболист «красных» пытался опередить голкипера «горожан» Эдерсона в борьбе за мяч. Мане не успел убрать ногу и нанес серьезную травму голкиперу.

«Честно говоря, в тот момент я больше думал, как опередить вратаря. Но я был удивлен, увидев красную карточку. Думал, арбитр покажет мне желтую. 

В любом случае, я спокойно принял это решение, и уже забыл обо всем. Не хотел травмировать Эдерсона. Я не такой игрок. Желаю ему скорейшего выздоровления. 

Конечно, мне будет непросто пропустить три матча. Я люблю футбол и хочу помочь своей команде», – цитирует игрока Sky Sports.

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